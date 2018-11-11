Шахтар в Полтаві переграв Ворсклу

Шахтар в заключній грі 15 туру УПЛ на виїзді розібрався з Ворсклою.

Команда забила два м'ячі ще в першому таймі. Відзначилися Нем і Майкон.

Мораес міг довести рахунок до розгромного в другому таймі, але не зміг обіграти з пенальті Шуста. Втім, і двох м'ячів "гірникам" вистачило для перемоги.

Чемпіонат України. УПЛ

15-й тур

11 листопада

Ворскла - Шахтар 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Нем, 0:2 - 41 Майкон

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Артур, Сапай, Скляр, Шарпар, Ребенок, Габелок, Коломоєць.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Нем, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.

А Динамо розгромило Маріуполь.

Джерело - Чемпіон.