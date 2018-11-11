Шахтар в Полтаві переграв Ворсклу

Мій профіль

Усик жорстко нокаутував Белью

Сьогодні 01:23 12140 1
Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО
Сьогодні 22:30 268
Шапаренко забив у четвертому матчі поспіль. Відеоогляд матчу Динамо - Маріуполь
Сьогодні 19:49 855
Динамо - Маріуполь: пряма трансляція матчу
Сьогодні 18:39 546
Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: пряма трансляція 11.11.2018
Сьогодні 15:41 524
Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
Сьогодні 14:25 615
Усик знову не битиметься в Україні
Сьогодні 11:49 1435
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
Сьогодні 10:40 6091
Усик: Хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні
Сьогодні 04:52 2365
Усик - Белью: повний бій. ВІДЕО
Сьогодні 02:31 17093 1
Навколо спорту
Блоги
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 21:15 250
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 14:05 561
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:40 6091
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:07 853
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
Сьогодні 09:44 879
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 704 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 791 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1364
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1297
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1762 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:56 Футбол Мілевський хоче повернутися в Україну 110
22:30 Футбол Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО 268
22:10 Футбол Манчестер Сіті прогнозовано здолав команду Моурінью. Відеоогляд матчу 218
21:45 Футбол Шахтар в Полтаві переграв Ворсклу 319
21:23 Футбол Дубль Мессі не допоміг Барселоні. Відеоогляд матчу 320
21:16 Футбол Суркіс: Динамо для Маріуполя більше ніж червона ганчірка 371
21:15 Блог Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО 250
20:50 Футбол Сіті впевнено здолало Юнайтед у манчестерському дербі 499
20:29 Футбол Шевченко довикликав у збірну півзахисника Карпат 745
20:10 ММА Неймовірний нокаут у ММА за секунду до закінчення бою. ВІДЕО 1076
19:49 Футбол Шапаренко забив у четвертому матчі поспіль. Відеоогляд матчу Динамо - Маріуполь 855
19:37 Футбол Барселона сенсаційно програла в Ла-Лізі 627
19:12 Футбол Динамо яскраво розгромило Маріуполь в УПЛ 518
18:53 Теніс Андерсон переграв Тіма в стартовому поєдинку Підсумкового турніру 309
18:39 Футбол Динамо - Маріуполь: пряма трансляція матчу 546
18:31 Футбол Аталанта розгромила Інтер, а Рома - Сампдорію. Результати матчів Серії А 317
18:13 Футбол Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: стартові склади команд 383
17:52 Бокс У Росії будуть домагатися бою Усика 833
17:36 Футбол Ліверпуль без проблем обіграв аутсайдера АПЛ. ВІДЕО 223
16:58 Футбол Ліверпуль впевнено переграв Фулгем та очолив АПЛ 248
16:36 Хокей Гольова феєрія в Далласі та Монреалі. Результати матчів великого ігрового дня в НХЛ 260
16:08 Футбол Кадар повернувся після дискваліфікації, Маріуполь без легіонерів в старті 339
15:54 Теніс Снігур виграла перший професійний турнір 714
15:41 Футбол Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: пряма трансляція 11.11.2018 524
15:29 Футбол Ворскла — Шахтар: де дивитися матч 15 туру УПЛ 655

Шахтар в Полтаві переграв Ворсклу

Сьогодні 21:45 319 0
Шахтар в Полтаві переграв Ворсклу

Шахтар в заключній грі 15 туру УПЛ на виїзді розібрався з Ворсклою.

Команда забила два м'ячі ще в першому таймі. Відзначилися Нем і Майкон.

Мораес міг довести рахунок до розгромного в другому таймі, але не зміг обіграти з пенальті Шуста. Втім, і двох м'ячів "гірникам" вистачило для перемоги.

Чемпіонат України. УПЛ

15-й тур

11 листопада

Ворскла - Шахтар 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Нем, 0:2 - 41 Майкон

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Артур, Сапай, Скляр, Шарпар, Ребенок, Габелок, Коломоєць.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Нем, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.

А Динамо розгромило Маріуполь.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()