Шахтар в Полтаві переграв Ворсклу

Шахтар в заключній грі 15 туру УПЛ на виїзді розібрався з Ворсклою.
Команда забила два м'ячі ще в першому таймі. Відзначилися Нем і Майкон.
Мораес міг довести рахунок до розгромного в другому таймі, але не зміг обіграти з пенальті Шуста. Втім, і двох м'ячів "гірникам" вистачило для перемоги.
Чемпіонат України. УПЛ
15-й тур
11 листопада
Ворскла - Шахтар 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Нем, 0:2 - 41 Майкон
Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Артур, Сапай, Скляр, Шарпар, Ребенок, Габелок, Коломоєць.
Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Нем, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.
А Динамо розгромило Маріуполь.
Джерело - Чемпіон.