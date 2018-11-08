Матч Ворскла - Карабах перервали через безлади на трибунах

Матч Ліги Європи між Ворсклою та Карабахом було перервано через безлади на трибунах.

Швейцарський арбітр Сандро Шерер зупинив матч на 64-й хвилині, через файєр-шоу та петарди, які полетіли з трибун на поле. Безлади на стадіоні влаштували фани обох команд - Ворскли та Карабаху, який також мав суттєву підтримку у Полтаві.

Гру було поновлено після 10-хвилинної паузи.

Нагадаємо, у іншому матчі Ліги Європи Динамо перемогло на своєму полі французький Ренн.

Перед грою з Карабахом ультрас Ворскли влаштували фан-ходу, під час якої скандували антидинамівські гасла.

Джерело - Чемпіон.