Де Хеа не хоче новий контракт з Манчестер Юнайтед

Голкіпер Давід де Хеа не хоче продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед.

За інформацією The Telegraph, іспанець незадоволений поганими результатами команди і не поспішає з продовженням угоди.

Повідомляється, що МЮ пропонує де Хеа зарплату 275 000 фунтів на тиждень, що зробить його одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Чинний контракт голкіпера розрахований до червня 2019 року з опцією продовження до 2020-го.

У разі, якщо де Хеа відмовиться продовжувати контракт, Манчестер Юнайтед готовий продати гравця до закінчення терміну угоди.

Нагадаємо, Марадона назвав Моурінью найкращим тренером світу.

Натомість Моурінью помирився з Погба.

Джерело - The Telegraph.