Екс-тренер Лестера очолив Фулгем

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі став новим головним тренером лондонського Фулгема.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на The Mirror.

На цій посаді Раньєрі змінив Славішу Йокановича, якого звільнило керівництво клубу через незадовільні результати.

Італієць вже ставав чемпіоном Англії разом з Лестером 2016 року, а також працював в таких клубах, як Челсі, Валенсія і Рома. Його останнім місцем роботи був французький Нант.

Перший матч з новою командою Раньєрі проведе 24 листопада в рамках АПЛ проти Саутгемптона. Зараз Фулгем посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату, здобувши лише одну перемогу в 12 матчах.

У останньому поєдинку АПЛ дачники на виїзді програли Ліверпулю.

Раніше Раньєрі вшанував пам'ять загиблого президената Лестера.

Джерело - Xsport.