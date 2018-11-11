Ліверпуль впевнено переграв Фулгем та очолив АПЛ

В матчі 12 туру АПЛ Ліверпуль не зазнав проблем в матчі з аутсайдером Фулхемом.

Ліверпуль без проблем переміг Фулхем. Наприкінці першого тайму Салах у класній контратаці відкрив рахунок, а на початку другого Шакірі з передачі Робертсона встановив остаточний рахунок в матчі.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль тимчасово очолив турнірну таблицю, адже Манчестер Сіті трохи пізніше зійдеться у битві з сусідами з Юнайтед. Фулхем з 5 очками продовжує перебувати на самому дні чемпіонату.

Чемпіонат Англії, АПЛ

12 тур

11 листопада

Ліверпуль – Фулхем – 2:0

Голи: 1:0 - 41 Салах, 2:0 - 53 Шакірі.

Нагадаємо, футболісти Ман Сіті вболівали за Усика.

Раніше, Усик провів дуель поглядів з Белью у шарфі Ман Сіті.

Джерело - Чемпіон.