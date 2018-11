Колишній тренер Лестера приїхав щоб вшанувати пам'ять загиблого власника клубу. ВІДЕО

Колишній тренер Лестера Клаудіо Раньєрі приїав на стадіон "лисиць" та вшанував пам'ять Вішая Шрівадданапрабхи.

Про це повідомляє BBC Sport.

Італієць відвідав стихійний меморіал біля стадіону Кінг Пауер та віддав данину пам'яті власнику Лестера, який трагічно загинув. На жалобній церемонії Раньєрі був у компанії сина Шрівадданапрабхи.

Claudio Ranieri and Vichai Srivaddhanaprabha delivered a footballing fairytale together.



Earlier, the former Leicester boss paid his respects at the King Power Stadium.#LCFC pic.twitter.com/GIqDwRXxl1