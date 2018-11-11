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Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті

Вчора 23:28 755 0
Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті

Поразка червоних дияволів від Манчестер Сіті - це наслідок поганого психологічного стану гравців.

Про це сказав головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Думаю, це була непогана гра у нашому виконанні. Просто ми допускали помилки і поплатилися за це. Коли ти помиляєшся у грі проти такої команди, як Манчестер Сіті, ти будеш покараний.

У нас було два гостьових матчі (з Ювентусом і Манчестер Сіті). Питання не в фізиці, а в психології. Думаю, деякі хлопці відчули тиск.

Ви повинні погодитися. Одна справа – зіграти в гостях з Ювентусом, з однією з найкращих команд світу. Інша справа – обіграти вдома Шахтар 6:0 і відчувати себе дуже розслаблено. Ми були в нерівних умовах з Манчестер Сіті, – сказав Моурінью.

Нагадаємо, Шахтар в заключній грі 15 туру УПЛ на виїзді розібрався з Ворсклою.

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Джерело - football24.ua.

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