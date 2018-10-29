Барселона продасть Дембеле

Барселона хоче продати французького вінгера Усмана Дембеле.

Про це повідомляє sport.ua з посиланням на The Sun.

Каталонський клуб спробує позбутися від гравця вже під час зимового трансферного вікна. Причина — незадовільна гра француза. Також спосіб життя гравця не влаштовує тренера команди Ернесто Вальверде.

На Дембеле претендують Ліверпуль, Арсенал і Челсі. Нагадаємо, Дембеле перейшов в Барселону з Боруссії 2017 року за 105 мільйонів євро.

Цього сезону Дембеле зіграв 12 матчів за Барселону і забив 5 голів.

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Джерело - sport.ua.