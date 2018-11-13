Мессі побив легендарний рекорд Мюллера

Ліонель Мессі забив свій 566-й гол за Барселону в поєдинку чемпіонату Іспанії проти Бетіса, чим побив досягнення Герда Мюллера, який забив за Баварію 565.

Про це повідомляє sport.ua.

Це другий результат за кількістю голів за один клуб в усій історії футболу.

На даний момент Мессі поступається тільки легендарному бразильцеві Пеле, який забив за Сантос 643 м'ячі.

Ліонель випередив Герда Мюллера (Баварія, 565 голів), Еусебіу (Бенфіка, 473 голи), Кріштіану Роналду (Реал, 450 голів) і Іана Раша (Ліверпуль, 349 голів).

Мессі дебютував за першу команду Барселони в жовтні 2004-го року.

У поточному сезоні Мессі провів за "блаугранас" 13 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Мессі не потрапив до топ-5 найкращих гравців року.

Також, Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Ліонеля Мессі.

Джерело - sport.ua.