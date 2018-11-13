Мессі побив легендарний рекорд Мюллера

Мій профіль

Зірковий український гравець отримав російське громадянство

Сьогодні 14:28 3777 1
Бентлі, Мальдіви та позолочена квартира: журналісти розповіли про шикарне життя голови ФФУ Павелка. ВІДЕО
Сьогодні 13:10 1407 1
Проти Павелка порушено кримінальну справу за трьома статтями
Вчора 19:30 2403
Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО
Вчора 18:50 1459
Усик: Сказав Зінченку, що безкоштовно людей не б'ю. ФОТО
Вчора 15:38 1843
Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу
Вчора 12:57 1233
Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті
11.11.2018 23:28 3428
Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО
11.11.2018 22:30 3719
Шапаренко забив у четвертому матчі поспіль. Відеоогляд матчу Динамо - Маріуполь
11.11.2018 19:49 1537
Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
11.11.2018 14:25 799
Навколо спорту
Блоги
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 13:54 397 1
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
Вчора 14:59 480
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 668
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 926
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 8804
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1162
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
11.11.2018 09:44 1165
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
11.11.2018 08:15 39173 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 19:08 2650
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 17:36 2371
Роналду-молодший феєрить не гірше за батька. ВІДЕО
Роналду-молодший феєрить не гірше за батька. ВІДЕО Максим Буйдин
08.11.2018 15:43 1291
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 20:30 770
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 715 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 810 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1379
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:36 Футбол За гравця Барселони поборються гранди АПЛ 136
17:22 Навколо спорту Дружина Шумахера вперше прокоментувала жахливу травму чоловіка 139
16:59 Футбол Лідер Мілана отримав двоматчеву дискваліфікацію за лайку в бік арбітра 217
16:44 Футбол Мессі побив легендарний рекорд Мюллера 225
16:20 Футбол Барселона витратила на зарплатню майже пів мільярда євро. ФОТО 215
15:50 Бокс Усик другий за популярністю український спортсмен. ФОТО 953
15:30 Футбол Модрич знову випередив Роналду і забрав ще одну нагороду. ФОТО 1313
15:10 Футбол Чорноморець покарали за поведінку вболівальників 387
14:56 Баскетбол Шалений данк Лавіна в ТОП-10 моментів дня НБА. ВІДЕО 288
14:28 Баскетбол Зірковий український гравець отримав російське громадянство 3777 1
14:10 Футбол Стала відома ціна квитків на матч Туреччина - Україна 740
13:54 Блог Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО 397 1
13:50 Кіберспорт Українець став найкращим кіберспортсменом року 348
13:30 Баскетбол Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клуб Лейкерс 361
13:10 Футбол Бентлі, Мальдіви та позолочена квартира: журналісти розповіли про шикарне життя голови ФФУ Павелка. ВІДЕО 1407 1
12:50 Футбол Словаччина - Україна: суддівські призначння на матч Ліги націй 375
12:30 Футбол Шахтар розпочав продавати квитки на матч з Ліоном у Лізі чемпіонів 363
12:10 Теніс АТР вперше за 10 років змінить логотип. ВІДЕО 300
11:49 Футбол Алієв розповів про перспективу очолити Динамо 1482
11:30 Футбол Дочекалися: новачки збірної заспівали український хіт. ВІДЕО 1923
11:10 Бокс Екс-чемпіон світу: Бій Мейвезера і Нурмагомедова триватиме не більше хвилини 1342
10:50 Футбол Реал призначив головного тренера 1184
10:30 Біатлон Оголосили склад збірної України на перший етап кубку світу 1292
10:20 Футбол В Ірландії футболісти після матчу зламали щелепу абрітру. ФОТО 616
10:10 Хокей Коламбус переграв Даллас, Ванкувер поступився Рейнджерс. Результати і відеоогляд матчів НХЛ 217

Мессі побив легендарний рекорд Мюллера

Сьогодні 16:44 225 0
Мессі побив легендарний рекорд Мюллера

Ліонель Мессі забив свій 566-й гол за Барселону в поєдинку чемпіонату Іспанії проти Бетіса, чим побив досягнення Герда Мюллера, який забив за Баварію 565.

Про це повідомляє sport.ua.

Це другий результат за кількістю голів за один клуб в усій історії футболу.

На даний момент Мессі поступається тільки легендарному бразильцеві Пеле, який забив за Сантос 643 м'ячі.

Ліонель випередив Герда Мюллера (Баварія, 565 голів), Еусебіу (Бенфіка, 473 голи), Кріштіану Роналду (Реал, 450 голів) і Іана Раша (Ліверпуль, 349 голів).

Мессі дебютував за першу команду Барселони в жовтні 2004-го року.

У поточному сезоні Мессі провів за "блаугранас" 13 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Мессі не потрапив до топ-5 найкращих гравців року.

Також, Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Ліонеля Мессі.

Джерело - sport.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()