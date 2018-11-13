Лідер Атлетіко вирішив покинути клуб взимку

25-річний воротар Атлетіко, Ян Облак, може покинути команду в січні під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє football24.ua, з посиланням на Marca.

Словенець невдоволений тим, що клуб не запропонував йому контракт на поліпшених умовах.

Зазначається, що Ян вже повідомив про своє бажання президентові і спортивному директору мадридців.

Контракт Облака з Атлетіко діє до 2021 року. До слова, клаусула голкіпера за умовами чинного контракту складає 100 млн євро.

Футболіст виступає у складі Атлетіко з 2014 року. "Матрацники" придбали Облака у Бенфіки за 16 млн євро.

Нагадаємо, в Атлетіко незадоволенні грою екс-гравця Дніпра.

Також, Атлетіко спробує придбати Кавані в ПСЖ.

Джерело - football24.ua.