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В Іспанії незадоволені грою екс-зірки Дніпра

Сьогодні 22:10 412 0
В Іспанії незадоволені грою екс-зірки Дніпра

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не задоволений грою колишнього нападника Дніпра Ніколою Калиничем.

Про це сказав сам фахівець.

"У першому таймі ми погано грали. Ми діяли занадто глибоко. Після того, як ми забили гол, ми знали, що Леганес піде в атаку, і я розчарований тим, що вони краще боролися за м'яч, та змогли зрівняти рахунок.

Нам потрібен нападник, який міг би діяти не так, як Калинич, і який міг краще пресингувати суперника. Сигнал для Ніколи – продовжувати працювати, ми довіряємо всім гравцям", – говорить Сімеоне.

Нагадаємо, Леганес сенсаційно відібрав очки в Атлетіко.

Також, Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Мессі.

Джерело - football24.ua.

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