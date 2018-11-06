Іспанські гранди посперечаються за зірку ПСЖ

Мадридські гранди, Реал та Атлетіко поборються за нападника ПСЖ Едісона Кавані.

Про це повідомляє football24.ua, з посиланням на RMC.

За інформацією видання, Реал і Атлетіко розглядають можливість підписання уругвайського нападника ПСЖ.

Кавані, контракт якого з парижанами чинний до 2020 року, поки не отримував пропозиції щодо продовження співпраці з клубом.

Реал і Атлетіко спостерігають за ситуацією навколо уругвайця і готові підписати форварда, якщо ПСЖ вирішить, що Едінсон їм не потрібен.

Зазначимо, останнім часом Кавані активно пов'язують із поверненням у Наполі.

Кавані перейшов у ПСЖ 2013-го року. У футболці парижан він зіграв 256 матчів і забив 176 голів.

Нагадаємо, Неймар хоче, щоб ПСЖ підписав Суареса і продав Кавані.

Також, ПСЖ знову не помічає суперників в Лізі 1: Марсель битий на очах своїх вболівальників.

Джерело - football24.ua.