Лідер Тоттенгема не може домовитися з клубом про новий контракт

Атакувальний півзахисник Тоттенгема, Крістіан Еріксен досить тривалий час веде переговори про новий контракт, проте домовитися з клубом не може.

Про це повідомляє betnews365.com.

Угода гравця закінчується в 2020-у році, і чутки пов'язують данця з іншими командами.

"Подивимося, як все закінчиться. Усіма справами займається мій агент. Ми вже багато разів вели переговори з Тоттенгемом. Не можу сказати, що вони закінчені. Треба питати керівництво", - сказав Еріксен.

26-річний футболіст виступає за лондонську команду з 2013-го року після переходу з Аякса.

Якщо Крістіан не домовиться з клубом, то його доведеться продавати, що може значно пожвавити трансферний ринок.

У послугах Еріксена зацікавлені майже всі топ-клуби Європи, включаючи Баварію, ПСЖ і Барселону.

Нагадаємо, партнер Еріксена по команді став найкращим гравцем тижня в Лізі Чемпіонів.

Джерело - betnews365.com..