Лідер Тоттенгема не може домовитися з клубом про новий контракт

Атакувальний півзахисник Тоттенгема, Крістіан Еріксен досить тривалий час веде переговори про новий контракт, проте домовитися з клубом не може.
Про це повідомляє betnews365.com.
Угода гравця закінчується в 2020-у році, і чутки пов'язують данця з іншими командами.
"Подивимося, як все закінчиться. Усіма справами займається мій агент. Ми вже багато разів вели переговори з Тоттенгемом. Не можу сказати, що вони закінчені. Треба питати керівництво", - сказав Еріксен.
26-річний футболіст виступає за лондонську команду з 2013-го року після переходу з Аякса.
Якщо Крістіан не домовиться з клубом, то його доведеться продавати, що може значно пожвавити трансферний ринок.
У послугах Еріксена зацікавлені майже всі топ-клуби Європи, включаючи Баварію, ПСЖ і Барселону.
Нагадаємо, партнер Еріксена по команді став найкращим гравцем тижня в Лізі Чемпіонів.
Джерело - betnews365.com..