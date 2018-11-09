Визначився найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів. ФОТО

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

У матчі 4 туру групового етапу турніру англієць відзначився дублем у ворота ПСВ.

На нагороду також претендували Ріяд Махрез, Карім Бензема і Мілан Павки.

На рахунку Кейна 4 голи в 4 матчах Ліги чемпіонів нинішнього сезону.

Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.

Також, Шахтар зганьбився у Лізі чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті з рахунком 0:6.

Найгіршим гравцем у складі Шахтаря було визнано Андрія П’ятова.

Джерело - Чемпіон.