Визначився найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів. ФОТО

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

У матчі 4 туру групового етапу турніру англієць відзначився дублем у ворота ПСВ.

⚽️⚽️

Congratulations to @HKane, who wins #UCL Player of the Week for Matchday 4! 👏👏👏#UCL #POTW @FTBSantander pic.twitter.com/tgdw79YfxK