Визначився найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів. ФОТО

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляється на сайті УЄФА.
У матчі 4 туру групового етапу турніру англієць відзначився дублем у ворота ПСВ.
⚽️⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 листопада 2018 р.
Congratulations to @HKane, who wins #UCL Player of the Week for Matchday 4! 👏👏👏#UCL #POTW @FTBSantander pic.twitter.com/tgdw79YfxK
На нагороду також претендували Ріяд Махрез, Карім Бензема і Мілан Павки.
На рахунку Кейна 4 голи в 4 матчах Ліги чемпіонів нинішнього сезону.
Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.
Також, Шахтар зганьбився у Лізі чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті з рахунком 0:6.
Найгіршим гравцем у складі Шахтаря було визнано Андрія П’ятова.
Джерело - Чемпіон.