Реал знайшов заміну Модричу

Реал має намір замінити Луку Модрича на півзахисника Тоттенгема Крістана Еріксена.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Реалі впевнені, що на позицію хорвата, який цього сезону може залишити команду, найкраще підійде данський хавбек лондонців.

Трансфер Еріксена може обійтися мадридцям у 200 млн євро.

У нинішньому сезоні Еріксен провів за Тоттенгем 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Реал також хоче купити у Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Раніше, Лука Модрич заявив, що у Реалі немає кризи.

Джерело - Mundo Deportivo.