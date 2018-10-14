Реал знайшов заміну Модричу

Реал має намір замінити Луку Модрича на півзахисника Тоттенгема Крістана Еріксена.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У Реалі впевнені, що на позицію хорвата, який цього сезону може залишити команду, найкраще підійде данський хавбек лондонців.
Трансфер Еріксена може обійтися мадридцям у 200 млн євро.
У нинішньому сезоні Еріксен провів за Тоттенгем 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Реал також хоче купити у Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.
Раніше, Лука Модрич заявив, що у Реалі немає кризи.
Джерело - Mundo Deportivo.