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Шевченко довикликав у збірну півзахисника Карпат

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Шевченко довикликав у збірну півзахисника Карпат

Атакувальний півзахисник Карпат Мар'ян Швед отримав виклик до збірної України.

Про це інформує офіційний Twitter львівського клубу.

21-річний Швед раніше потрапив у резервний список гравців, викликаних у національну команду, проте, вочевидь, Андрій Шевченко вирішив залучити до лав збірної і футболіста Карпат.

В сезоні 2018/19 в активі Шведа 8 голів у чемпіонаті України.

Нагадаємо, вже завтра, 12-го листопада "синьо-жовті" зберуться у Києві, де розпочнуть підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини та товариської гри з Туреччиною, які відбудуться 16 та 20 листопада відповідно.

Раніше, Швед забив неймовірний гол Зорі.

Хоча він не врятував Карпати від поразки.

Джерело - Чемпіон.

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