Шевченко довикликав у збірну півзахисника Карпат

Атакувальний півзахисник Карпат Мар'ян Швед отримав виклик до збірної України.

Про це інформує офіційний Twitter львівського клубу.

21-річний Швед раніше потрапив у резервний список гравців, викликаних у національну команду, проте, вочевидь, Андрій Шевченко вирішив залучити до лав збірної і футболіста Карпат.

Мар'ян Швед переконав Андрія Шевченка і отримав повноцінне запрошення до національної збірної! Тримаємо кулаки! pic.twitter.com/n5YyKclgDq — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 11 листопада 2018 р.

В сезоні 2018/19 в активі Шведа 8 голів у чемпіонаті України.

Нагадаємо, вже завтра, 12-го листопада "синьо-жовті" зберуться у Києві, де розпочнуть підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини та товариської гри з Туреччиною, які відбудуться 16 та 20 листопада відповідно.

Раніше, Швед забив неймовірний гол Зорі.

Хоча він не врятував Карпати від поразки.

Джерело - Чемпіон.