Шевченко довикликав у збірну півзахисника Карпат

Атакувальний півзахисник Карпат Мар'ян Швед отримав виклик до збірної України.
Про це інформує офіційний Twitter львівського клубу.
21-річний Швед раніше потрапив у резервний список гравців, викликаних у національну команду, проте, вочевидь, Андрій Шевченко вирішив залучити до лав збірної і футболіста Карпат.
Мар'ян Швед переконав Андрія Шевченка і отримав повноцінне запрошення до національної збірної! Тримаємо кулаки! pic.twitter.com/n5YyKclgDq— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 11 листопада 2018 р.
В сезоні 2018/19 в активі Шведа 8 голів у чемпіонаті України.
Нагадаємо, вже завтра, 12-го листопада "синьо-жовті" зберуться у Києві, де розпочнуть підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини та товариської гри з Туреччиною, які відбудуться 16 та 20 листопада відповідно.
Раніше, Швед забив неймовірний гол Зорі.
Хоча він не врятував Карпати від поразки.
Джерело - Чемпіон.