Збірна України зібралася в Києві. ФОТО

Національна команда України з футболу зібралася в Києві на заключний цього року збір.

Про це повідомляє ФФУ.

Від завтрашнього ранку національна команда повністю занурюється в роботу. Вранці — теоретичне заняття, увечері — відкрите тренування. Синьо-жовті чекають на своїх уболівальників на НСК Олімпійський: початок заняття — о 18.00.

Годиною раніше, о 17.00, Андрій Шевченко зустрінеться з мас-медіа у форматі прес-конференції, а з 17.30 гравці спілкуватимуться з журналістами у мікст-зоні.

У столиці головна команда працюватиме до четверга, коли вилетить на матч Ліги націй УЄФА до Словаччини.

Джерело - ФФУ.