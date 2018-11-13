За гравця Барселони поборються гранди АПЛ

Вінгер Барселони Усман Дембеле цікавить Челсі, Ліверпуль і Арсенал.

Про це повідомляє chelseanews.ru, з посиланням на The Mirror.

Як стверджує видання, трансфер 21-річного француза в новий клуб можливо відбудеться вже взимку. Однак агент гравця поки що приховує якийсь інтерес до свого клієнта з боку покупців.

У цього сезону 21-річний футболіст зіграв за "блаугранас" 15 матчів, відзначився 6-ма голами і 2-а гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що новачок Барселони хоче покинути клуб.

Також, Барселона витратила на зарплатню майже пів мільярда євро.

Джерело - chelseanews.ru.