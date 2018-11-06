Новачок Барселони хоче покиниту команду

Новачок Барселони, Малком незадоволений своїм положенням в команді та збирається покинути клуб.

Про це повідомляє betnews365.com, з посиланням на AS.

Молодому бразильському вінгеру ,Малкому, поки не вдається заграти в Барселоні, а каталонський клуб шукає гравців, які в майбутньому могли б закривати позицію одного з флангових форвардів.

При цьому сам Малком хоче піти, і Барселона готова його відпустити.

Каталонці відразу почали шукати заміну неконкурентноспроможному південноамериканцю.

Одним з варіантів заміни юного бразильця є Пабло Сарабія, який виступає за Севілью.

У нинішньому сезоні гравець забив 4 голи в 11-ти матчах Ла-Ліги і відразу 7 м'ячів у Лізі Європи.

Контракт Сарабії закінчується влітку 2020-го року.

Севілья поки не зуміла домовитися з футболістом про підписання нової угоди, тому Барселона стежить за ситуацією навколо іспанця.

Нагадаємо, Барселона і Реал сперечаються за юного боснійця.

Також, Барселона не продасть Дембеле.

Джерело - betnews365.com.