Роналду та Мессі не потрапили до топ-5 найдорожчих футболістів світу

Аналітична компанія CIES Football Observatory склала рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Про це повідомляє офіційний сайт CIES Football Observatory.

На думку швейцарської аналітичної компанії, найдорожчим гравцем світу є форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який коштує 216,5 млн євро.

До першої п’ятірки також увійшли Гаррі Кейн (197,3 млн євро), Неймар (197 млн євро), Мохамед Салах (173 млн євро) та Філіппе Коутінью (171,3 млн євро).

Ліонель Мессі коштує 170,6 млн євро та займає шосту позицію. Кріштіану Роналду із трансферною вартістю 123,6 млн євро не потрапив навіть у топ-10.

Нагадаємо, Роналду став найпопулярнішою людиною світу в Instagram.

Ліонель Мессі одужав після травми та відновив тренування.

Джерело - CIES Football Observatory.