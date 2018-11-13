Дочекалися: новачки збірної заспівали український хіт. ВІДЕО

Збірна України з футболу зібралася в Києві і почала свій листопадовий збір.
16 листопада Україна зіграє виїзний матч Ліги націй УЄФА проти збірної Словаччини, а 20 листопада проведе товариську зустріч з Туреччиною в Анталії.
Уже традиційно новачки збірної проходять обряд посвячення, виконуючи пісню.
Дуетом заспівали Мар'ян Швед і Віталій Миколенко, які виконали Червону руту.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©😍🇺🇦— FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 листопада 2018 р.
Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано✔
Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо😉🔜 pic.twitter.com/ukk08dWwLT
Джерело - Чемпіон.