Дочекалися: новачки збірної заспівали український хіт. ВІДЕО

Збірна України з футболу зібралася в Києві і почала свій листопадовий збір.

16 листопада Україна зіграє виїзний матч Ліги націй УЄФА проти збірної Словаччини, а 20 листопада проведе товариську зустріч з Туреччиною в Анталії.

Уже традиційно новачки збірної проходять обряд посвячення, виконуючи пісню.

Дуетом заспівали Мар'ян Швед і Віталій Миколенко, які виконали Червону руту.

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©😍🇺🇦

Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано✔

Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо😉🔜 pic.twitter.com/ukk08dWwLT