Спартак очолив екс-тренер Карпат

У Спартака з'явився новий головний тренер.

Про це повідомляє офіційний сайт московського клубу.

Команду очолив Олег Кононов, який раніше працював у тульському Арсеналі. Контракт розрахований на термін до кінця сезону-2019/20. Водночас після закінчення сезону можливий перегляд умов.

На цій посаді Кононов змінив виконувача обов'язки тренера Рауля Ріанчо, якого призначили цієї осені після звільнення Массімо Каррери.

52-річний білорус раніше також працював у Карпатах і Севастополі, а потім — в Краснодарі й Ахматі.

Напеердодні йшлося про те, що Кононов перейде в Спартак.

Джерело - Спартак.