Ібрагімович став найкращим новачком МЛС. ФОТО

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович став найкращим дебютантом північноамериканської МЛС у 2018 році.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Цьогоріч Ібрагімович провів за Гелаксі 27 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Швед підсилив каліфорнійський клуб у березні, перейшовши з англійського Манчестер Юнайтед.
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Congrats to @lagalaxy forward @iamzlatanibrahimovic, the 2018 Newcomer of the Year! 👏
Раніше Златан Ібрагімович ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії і Франції.
Нагадаємо, Жозе Моурінью спростував чутки про повернення Ібрагімовича до Манчестер Юнайтед.
Водночас, у послугах Ібрагімовича виявив зацікавлення мадридський Реал.
Джерело - Чемпіон.