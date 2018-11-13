Ібрагімович став найкращим новачком МЛС. ФОТО

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович став найкращим дебютантом північноамериканської МЛС у 2018 році.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Цьогоріч Ібрагімович провів за Гелаксі 27 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Швед підсилив каліфорнійський клуб у березні, перейшовши з англійського Манчестер Юнайтед.

Раніше Златан Ібрагімович ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії і Франції.

Нагадаємо, Жозе Моурінью спростував чутки про повернення Ібрагімовича до Манчестер Юнайтед.

Водночас, у послугах Ібрагімовича виявив зацікавлення мадридський Реал.

Джерело - Чемпіон.