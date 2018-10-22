Ібрагімович може перейти в Реал. ФОТО

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.
Про це розповів журналіст Маноло Лама в ефірі радіостанції Cadena COPE.
За його інформацією, боси мадридців збираються придбати голеадора для команди, а головним претендентом на переїзд на Сантьяго Бернабеу є 37-річний Златан Ібрагімович. Реал має проблеми з результативністю у нинішньому сезоні через відхід Кріштіану Роналду минулого літа.
💥 Informa @lamacope:— Tiempo de Juego (@tjcope) 21 жовтня 2018 р.
👑🇸🇪 "El Madrid quiere un delantero y está estudiando el fichaje de Zlatan Ibrahimovic en el mercado de invierno"#TertulionTjCOPE pic.twitter.com/8bVnU6WrAb