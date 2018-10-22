Ібрагімович може перейти в Реал. ФОТО

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

Про це розповів журналіст Маноло Лама в ефірі радіостанції Cadena COPE.

За його інформацією, боси мадридців збираються придбати голеадора для команди, а головним претендентом на переїзд на Сантьяго Бернабеу є 37-річний Златан Ібрагімович. Реал має проблеми з результативністю у нинішньому сезоні через відхід Кріштіану Роналду минулого літа.