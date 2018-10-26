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Ібрагімович не потрібен Моурінью

Сьогодні 19:33 289 0
Ібрагімович не потрібен Моурінью

Ібрагімович не буде буде грати за Манчестер Юнайтед.

Про це сказав головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью

"Особливий" вважає не дуже гарною ідеєю повернення шведського форварда в Манчестер Юнайтед.

"Можливе повернення Ібрагімовіча? Ні, ні", – цитує португальця Goal.

Останнім часом у ЗМІ почались активно ширитись чутки про можливе повернення Златана в Манчестер

Нагадаємо, зараз швед виступає у МЛС за Лос-Анджелес Гелаксі. За американський клуб форвард встиг забити 22 голи в 26 матчах, а також віддати 7 гольових передач.

Джерело - football24.

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