Павелко прокоментував санкції щодо нього з боку Росії

Для президента федерації футболу України Андрія Павелка наявність свого прізвища у переліку осіб, щодо яких Росія застосувала економінчі санкції, викликає тільки гордість.

Про це сказав сам функціонер.

"Це гордість – опинитися в такому списку. Таким чином відзначили тих, хто точно тримає позицію по захисту України. У мене в Росії ніколи не було ніяких активів та ніяких інтересів", – сказав Павелко.

До слова, ФФУ готує заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021, який може пройти на ОСК Металіст у Харкові.

Джерело - football24.