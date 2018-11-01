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Харків змагатиметься за проведення Суперкубка УЄФА

Сьогодні 13:10 259 0
Харків змагатиметься за проведення Суперкубка УЄФА

Стадіон Металіст в Харкові може прийняти Суперкубок УЄФА 2021 року.

УЄФА на офіційному сайті повідомив про те, що ФФУ зацікавлена провести матч такого рівня.

Суперниками Харкова будуть Білорусь (стадіон Динамо, Мінськ), Фінляндія (Олімпійський, Гельсінкі), Північна Ірландія (Віндзор Парк, Белфаст).

На фінал Ліги чемпіонів-2021 претендують Санкт-Петербург і Мюнхен.

На проведення фіналу Ліги Європи-2021 подали заявки Австрія (стадіон Ернста Хаппеля, Відень), Грузія (стадіон Бориса Пайчадзе, Тбілісі) та Іспанія (стадіон не вказано, Севілья).

На проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів-2021 подали заявки Чехія (Еден, Прага) і Швеція (Гамла Уллеві, Гетеборг).

Остаточні заявки УЄФА повинен отримати до 15 лютого 2019 року. Рішення про проведення фіналів єврокубків ухвалять в травні-червні 2019 року.

Нагадаємо, Павелко потрапив під санкції в Росії.

Джерело - УЄФА.

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