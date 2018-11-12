Ріанчо пішов із Спартака

Виконувач обов’язків головного тренера Спартака Рауль Ріанчо покинув московський клуб.
Про це повідомляє офіційний сайт росіян.
Ріанчо керував москвичами після звільнення Массімо Каррери.
"Спартак бажає іспанському фахівцю успіхів у подальшій кар'єрі", — йдеться на сайті клубу.
Під керівництвом Ріанчо Спартак провів три матчі в РПЛ, але жодного разу не зміг перемогти.
Ріанчо свого часу працював у київському Динамо, а потім два роки — асистентом Андрія Шевченка в збірній України. У 2018 році іспанець перейшов на роботу в Спартак, де став помічником Каррери.
Раніше стало відомо, що новим наставником "червоно-білих" призначений екс-тренер Карпат Олег Кононов.
Джерело - Спартак.