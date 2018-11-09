Екс-тренер Карпат очолить Спартак

Головний тренер тульського Арсеналу Олег Кононов найближчим часом буде призначений головним тренером московського Спартака.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

За інформацією видання, Арсенал і Спартак вже підписали угоду, яка регулює порядок переходу тренера в московський клуб.

Кононов підпише контракт з "червоно-білими" терміном до кінця поточного сезону, при цьому, якщо Спартак за підсумками поточного чемпіонату потрапить до трійки призерів, угоду з тренером буде автоматично продовжена ще на рік.

Нагадаємо, що після звільнення Массімо Каррери московський клуб очолює з приставкою в.о. Рауль Ріанчо.

Раніше, колишнього тренера Динамо освистали в Москві.

А коментатор назвав Ріанчо повним мудаком.

Джерело - sport-express.ru.