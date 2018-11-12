Хацкевич: На мене тиск буде завжди

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич після перемоги над Маріуполем заявив, що ЗМІ та окремі журналісти його "знімають" з поста головного тренера команди.

Слова Хацкевича наводить Профутбол

"На мене тиск буде завжди. Головне те, про що ми говоримо з президентом, як ми спілкуємося, його підтримка. Звичайно, вона потрібна будь-якому тренеру. Тільки ЗМІ і окремі журналісти напружують, що Хацкевича треба прибирати. Будь-який тренер перебуває під таким тиском. Але слова, які він (Ігор Суркіс - ред.) говорить, і говорить публічно, вони дуже значущі", — заявив Хацкевич.

Нагадаємо, Мілевський хотів би повернутися в Динамо.

Джерело - Профутбол.