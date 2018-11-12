Мілевський про сучасне Динамо: Вони грають в дитячий футбол

Форвард угорської Кішварди Артем Мілевський заявив, що хотів би знову зіграти за київське Динамо.

Про це він розповів у інтерв'ю програмі Профутбол.

"Я б із задоволенням повернувся в Динамо. Люблю і вболівальників, і Київ, але це, напевно, малоймовірно. Команда молода, нікого не знаю, крім Гармаша і Колі Морозюка. Хто там ще? Серьога Сидорчук. Відчуття, що років 20 минуло. Чесно, якась дітвора грає. Ми грали у дорослий футбол, а вони — в трошки дитячий", — заявив Мілевський.

Зазначимо, Мілевський знову заговорив про повернення в Україну.

Раніше Ярмоленко назвав Мілевського найсильнішим партнером, з яким доводилося грати.

Джерело - Профутбол.