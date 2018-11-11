Мілевський хоче повернутися в Україну

Екс-нападник Динамо та збірної України сподівається закінчити кар'єру в УПЛ.

"Наскільки реально? Я ж не знаю, хто в наступному сезоні буде грати у вищій лізі.

Може з'явиться клуб, який буде цікавий мені, а я буду цікавий президенту клубу. Не знаю, що буде відбуватися наступного року. Я щороку міняю команду, не хочу забігати наперед", – сказав Мілевський.