Мілевський хоче повернутися в Україну

Екс-нападник Динамо та збірної України сподівається закінчити кар'єру в УПЛ.
"Наскільки реально? Я ж не знаю, хто в наступному сезоні буде грати у вищій лізі.
Може з'явиться клуб, який буде цікавий мені, а я буду цікавий президенту клубу. Не знаю, що буде відбуватися наступного року. Я щороку міняю команду, не хочу забігати наперед", – сказав Мілевський.
Нагадаємо, цього літа Мілевський перебрався в угорську Кішварду.
Раніше Ярмоленко назвав Мілевського найсильнішим партнером, з яким доводилося грати.
Джерело - Чемпіон.