Динамо привітало Усика з перемогою

Динамо привітало абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з захистом поясів у бою з британцем Тоні Белью.
Про це повідомляє прес-служба киян.
"Динамо вітає нашого співвітчизника Олександра Усика, який неодноразово заявляв про свої футбольні симпатії до нашого клубу, з черговою, вже 16 за ліком, перемогою на професійному ринзі та бажає не зупинятися на досягнутому, підкоряючи все нові вершини боксерського Олімпу" — йдеться у привітанні київського клубу.
Нагадаємо, Усик переміг британця у восьмому раунді.
Також стало відомо, що Усик не битиметься в Україні наступного року.
Джерело - Динамо.