Динамо привітало Усика з перемогою

Динамо привітало абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з захистом поясів у бою з британцем Тоні Белью.

Про це повідомляє прес-служба киян.

"Динамо вітає нашого співвітчизника Олександра Усика, який неодноразово заявляв про свої футбольні симпатії до нашого клубу, з черговою, вже 16 за ліком, перемогою на професійному ринзі та бажає не зупинятися на досягнутому, підкоряючи все нові вершини боксерського Олімпу" — йдеться у привітанні київського клубу.