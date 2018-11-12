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Динамо привітало Усика з перемогою

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Динамо привітало Усика з перемогою

Динамо привітало абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з захистом поясів у бою з британцем Тоні Белью.

Про це повідомляє прес-служба киян.

"Динамо вітає нашого співвітчизника Олександра Усика, який неодноразово заявляв про свої футбольні симпатії до нашого клубу, з черговою, вже 16 за ліком, перемогою на професійному ринзі та бажає не зупинятися на досягнутому, підкоряючи все нові вершини боксерського Олімпу" — йдеться у привітанні київського клубу.

Нагадаємо, Усик переміг британця у восьмому раунді.

Також стало відомо, що Усик не битиметься в Україні наступного року.

Джерело - Динамо.

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