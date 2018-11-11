Усик знову не битиметься в Україні

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про бій з Тоні Белью.

Його слова наводить видання Трибуна.

"За моїми записками у восьмому раунді Усик програвав. За Усиком було 3 раунду, за Белью — 4, це підтвердили і судді. Якщо подивитися всі бої Усика, він ніколи не газує з першого раунду, розгойдується, довго запрягає, а потім впрягається. Белью підсів фізично і настав час нокауту. Те, що робив Белью — те саме, що і Тайсон Ф'юрі робив у бою з Кличком. Усик завдавав багато ударів, але був мізерний відсоток влучань, це дуже дратувало.