Ярмоленко: Мілевський найсильніший гравець, з яким доводилося грати в одній команді

Півзахисник англійського Вест-Гема Андрій Ярмоленко розповів чи хотів би собі в напарники по команді Артема Мілевського.

Його слова наводить офіційний сайт ФФУ.

"Я не знаю, як зараз Артем виглядає на футбольному полі. Але з наших матчів за Динамо я пам'ятаю, наскільки він класний гравець. Мілевський, мабуть, один з найсильніших футболістів, з ким мені доводилося виступати в одній команді. Не кожен гравець здатний зробити таку передачу, яку може віддати він", — заявив Ярмоленко.