Клуб Реброва програв вдруге у сезоні

Ференцварош українського тренера Сергія Реброва зазнав другої поразки в сезоні.
Його клуб поступився у чемпіонаті клубу Халадаш з рахунком 0:1.
У складі Ференцвароша матч відіграв українець Іван Петряк. Крім того, Юрій Габовда вийшов в складі Халадаша.
Попри поразку Ференцварош залишається лідером у турнірній таблиці.
До цього команда Реброва програла Академії Пушкаша.
Чемпіонат Угорщини
14 тур
10 листопада
Халадаш — Ференцварош 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 53 пенальті Гаал.
Нагадаємо, Ребров кличе до Фернцвароша ще одного українця.
Джерело - Чемпіон.