Клуб Реброва програв вдруге у сезоні

Ференцварош українського тренера Сергія Реброва зазнав другої поразки в сезоні.

Його клуб поступився у чемпіонаті клубу Халадаш з рахунком 0:1.

У складі Ференцвароша матч відіграв українець Іван Петряк. Крім того, Юрій Габовда вийшов в складі Халадаша.

Попри поразку Ференцварош залишається лідером у турнірній таблиці.

До цього команда Реброва програла Академії Пушкаша.

Чемпіонат Угорщини

14 тур

10 листопада

Халадаш — Ференцварош 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 53 пенальті Гаал.

Нагадаємо, Ребров кличе до Фернцвароша ще одного українця.

Джерело - Чемпіон.