Тренер Леганеса розповів чому не дає грати Луніну

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін прогресує в Іспанії.

Про це розповів наставник команди Маурісіо Пеллегріно.

"Ми хочемо залишити Луніна. Леганес дуже допомагає йому: у вивченні іспанської, адапатації, вивченні суперників та тактичних знаннях. Вважаю, що він прогресує. Читайте також: Анонс бою Усик — Белью. Звісно, ми плануємо його використовувати, але у Леганеса є основний голкіпер – Іван Куельяр, який грає дуже добре. Я приймаю рішення, виходячи з інтересів Леганеса. Я добре розумію інтерес Реала, якому належить Лунін, та незадоволення мадридців, але інколи ти не можеш зробити усіх щасливими. Ми робимо так, як вигідно нашій команді. Беручи якогось гравця в оренду, клуб завжди ризикує", – цитує Пеллегріно Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у Леганес влітку на правах оренди з Реала, проте провів лише один матч у Кубку Іспанії та досі не дебютував у Прімері.

Нещодавно з'явилась інформація, що Реал незадоволений ситуацією українця та вже взимку може повернути його з оренди.

Джерело - ukr-footbal.