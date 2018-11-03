Лунін встановив рекорд Іспанського футболу

Воротар збірної України Андрій Лунін, дебютувавши за Леганес в кубковому матчі, став наймолодшим українським футболістом, який зіграв в офіційному матчі за клуб вищого дивізіону Іспанії. Він зробив це в 19 років.

До Луніна цей рекорд належав Дмитру Чигринському, який зіграв свій дебютний матч за Барселону у 22 роки.

Актуально: Леганес — Атлетіко: пряма онлайн-трансляція

Варто відзначити, що протягом 30 років у ТОП-дивізіонах Іспанії встигли пограти всього десять українських футболістів. Першим українським легіонером в Іспанії став Василь Рац 1989 року, який грав за Еспаньйол.

Читайте також: Анонс матчу Шахтар — Динамо

Крім Луніна, Чигринського і Раца свого часу в Ла-Лізі встигли пограти Євген Коноплянка (Севілья), Максим Коваль (Депортиво), Олександр Яковенко (Малага), Роман Зозуля (Бетіс), Сергій Погодін (Меріда), Артем Кравець (Гранада), Денис Бойко (Малага).

Нагадаємо, Лунін дебютував за Леганес.

Також український воротар подешевшав на 3,5 мільйони.

Джерело - iSport.