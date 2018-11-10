Олександрія розгромила Арсенал і вийшла на друге місце в чемпіонаті

Олександрія завдяки голам Дмитра Шастала, Артема Сітала та Кирила Ковальця впевнено переграла Арсенал-Київ у матчі 15-го туру УПЛ.

Таким чином, Олександрія набрала 30 очок та піднялася на друге місце в турнірній таблиці – втім, Динамо свій матч зіграє завтра. Арсенал-Київ залишився на останній позиції, маючи у активі 7 очок.

Чемпіонат України, УПЛ

15-й тур

10 листопада

Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Шастал, 0:2 - 82 Сітало, 0:3 - 92 Ковалець.

Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.

А Львів розписав нічию з Олімпіком.

Джерело - Чемпіон.