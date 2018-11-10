Шедевр Шведа не врятував Карпати в поєдинку проти Зорі

В матчі 15-го туру Зоря перемогла лівівські Карпати.
Луганці вперше за 7 матчів перемогла вдома в УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
15-й тур
10 листопада
Зоря - Карпати 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Хомченовський, 1:1 - 34 Швед, 2:1 - 70 Гордієнко.
Зоря: Феліпе, Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко Годієнко, Сілас Караваєв, Арвеладзе Хомченовський, Майборода.
Карпати: Шевченко, Мірошніченко, Ковтун, Бородай, Лебеденко, Швед, Ді Франко, Кльоц, Карраскаль, Понде, Гуцуляк.
Нагадаємо, Олімпік розійшовся миром зі Львовом.
А Динамо в єврокубках - найкорисніший клуб Укарїни.
Джерело - Чемпіон.