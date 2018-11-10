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Львів розписав нічию з Олімпіком. ВІДЕО

15 тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відкрив матч між ФК Львів та донецьким Олімпіком.

Першими відкрили рахунок господарі поля, відзначився Жуліо Сезар. Проте перевага трималася до середини другого тайму. відставання від суперника скоротив донеччанин Шиндер.

Наприкінці гри команди обмінялися небезпечними моментами, але вже змінити рахунок не змогли. Нічия 1:1.

 

Нагадаємо, дивіться центральний матч туру першої ліги на нашому сайті.

Також дивіться протистояння дортмундської Боруссії та мюнхенської Баварії.

Джерело - Чемпіон.

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