Чорноморець в меншості програв Десні

Десна впевнено переграла Чорноморець у поєдинку 15-го туру УПЛ.

Ключовим епізодом гри стало неоднозначне вилучення Рижука у складі одеситів.

Чернігівці скористались чисельною перевагою та без особливих зусиль забили 2 м'ячі.

Таким чином після перемоги Десна увірвалась у першу шістку, а Чорноморець безперспективно залишається на 11-й сходинці.

Чемпіонат України, УПЛ

15-й тур

10 листопада

Десна – Чорноморець 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Безбородько, 2:0 - 64 Фаворов.

Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.

А Львів розписав нічию з Олімпіком.

Джерело - Чемпіон.