Чорноморець в меншості програв Десні

Десна впевнено переграла Чорноморець у поєдинку 15-го туру УПЛ.
Ключовим епізодом гри стало неоднозначне вилучення Рижука у складі одеситів.
Чернігівці скористались чисельною перевагою та без особливих зусиль забили 2 м'ячі.
Таким чином після перемоги Десна увірвалась у першу шістку, а Чорноморець безперспективно залишається на 11-й сходинці.
Чемпіонат України, УПЛ
15-й тур
10 листопада
Десна – Чорноморець 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Безбородько, 2:0 - 64 Фаворов.
Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.
А Львів розписав нічию з Олімпіком.
Джерело - Чемпіон.