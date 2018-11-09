Динамо дало більше очок в рейтинг українського футболу, ніж Шахтар. ФОТО

Динамо стало найкращою командою, яка принесла цього сезону очки в рейтинг українського футболу на євроарені. В цій боротьбі Динамо після перемоги над Ренном обійшли Шахтар.

Кияни здобули дві перемоги та дві нічиїх в чотирьох поєдинках групового етапу. такі результати дозволили отримати + 6 очок у таблиці коефіцієнтів. Також до цього додається два бали, зароблені у кваліфікації Ліги чемпіонів (нічия з Аяксом і Славією та перемога над тією ж Славією). В сумі поточні досягнення Динамо дали Україні вісім очок.

Від Шахтаря – шість: чотири бонусних бала і два бали за нічиї з Гоффенгаймом та Ліоном.

Ворскла, завдяки перемозі у минулому турі Ліги Європи здобула два очки. А Маріуполь та Зоря, які не кваліфікувалися до групового етапу — по 1,5 кожен.

Нагадаємо, Шахтар розгромно програв Манчестер Сіті.

Ворскла мінімально програла Карабаху.

А Динамо здобуло перемогу над Ренном.

Джерело - Ua-Football.