Гол Роналду не допоміг Ювентусу, Реал розгромив Вікторію. Результати матчів Ліги чемпіонів

В Лізі чеіонів відіграли четвертий туру в рамках групового раунду.
Всі результати другого ігрового дня.
Ліга Чемпіонів
4 тур
7 листопада
Група E
Валенсія – Янг Бойз 3:1
Гол: 1:0 – 14 Міна, 1:1 – 37 Ассале, 2:1 – 42 Міна, 3:1 – 56 Солер.
Група G
ЦСКА – Рома – 1:2
Гол: 0:1 – 4 Манолас, 1:1 – 51 Сігурдссон, 1:2 – 59 Пеллегріні.
Група E
Баварія – АЕК – 2:0
Голи: 1:0 – 31 Левандовский, 2:0 – 71 Левандовский.
Бенфіка – Аякс – 1:1
Голи: 1:0 – 29 Жонас, 1:1 – 61 Тадич.
Група F
Голи: 1:0 – 13 Сільва, 2:0 – 24, Жезус, 3:0 – 48 Стерлінг, 4:0 – 72, Жезус, 5:0 – 84 Марез, 6:0 – 90 Жезус.
Ліон – Гоффенгайм – 2:2
Голи: 1:0 – 19 Фекір, 2:0 – 28 Ндомбеле, 2:1 – 65 Крамарич, 2:2 – 90 Кадержабек.
Группа G
Вікторія – Реал Мадрид – 0:5
Голи: 0:1 – 20 Бензема, 0:2 – 23 Каземіро, 0:3 – 37 Бензема, 0:4 – 40 Бейл, 0:5 – 67 Кроос.
Группа H
Ювентус — Манчестер Юнайтед — 1:2
Голи: 1:0 - 65 Роналду, 1:1 - 86 Мата, 1:2 - 89 Алекс Сандро.
Джерело - Чемпіон.