Лунін пояснив чому перейшов у Леганес

Українець Андрій Лунін, чий контракт належить Реалу, розповів чому перейшов у оренду в Леганес.

Його слова наводить Xsport.

"Коли зрозумів, що потрібно йти та шукати ігрову практику. У мене був вибір між кількома клубами. Пріоритетними були клуби з Іспанії. А Леганес ставить завдання і розвивається", розповів Лунін.

Саме перейти у Леганес запропонували Андрієві у Реалі, а футболіст лише прислухався до цієї поради.

"Мені сказали, що це поруч з Мадридом, за мною стежитимуть і контролюватимуть. Це найголовніше. Це клуб Прімери, який боротиметься за потрапляння в десятку. Тут все серйозно, а головне, можливості для зростання", наголосив футболіст.

Нагадаємо, Андрій Лунін рік перебуватиме в оренді в Леганесі.

Джерело - Xsport.