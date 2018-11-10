Українські арбітри судитимуть матч відбору до Чемпіонату світу 2019 серед жінок

На матчі Панама - Аргентина стадії плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу серед жінок працюватимуть двоє українських рефері.

Головним арбітром гри призначена Катерина Монзуль. Одним з її помічників на лінії буде Марина Стрілецька.

Другий асистент — англійка Сіан Массау. Четвертий рефері — швейцарка Естер Стаублі. Суддівський спостерігач — шведка Інгрід Йонссон.

Матч відбудеться 13 листопада в Панамі.

Нагадаємо, нещодавно українського рефері призначили судити матч Ліги Європи.

Тим часом українського суддю можуть притягнути до відповідальності за договірні матчі.

Джерело - ФФУ.