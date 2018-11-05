Справа про договірні матчі продовжується: ФК Суми та арбітр Арановський отримали докази

Національна поліція і Генеральна прокуратура України направили в комітет етики і чесної гри ФФУ офіційний лист з п'ятьма задокументованими доказами участі Сум в договірних матчах.

Про це повідомляється на сторінці програми ТаТоТаке у Facebook.

Також в листі фігурує арбітр першої ліги Віктор Арановський (брат арбітра УПЛ Євгена Арановського, - ред). За інформацією проти арбітра зібрано 4 задокументованих доказів.

Сумам загрожують зняття з чемпіонату і позбавлення професійного статусу. Арановський ризикує отримати довічне відсторонення від будь-якої професійної футбольної діяльності.

Нагадаємо, за договірні матчі дискваліфікують близько десятка фігурантів справи.

Натомість арбітра, якого виводили з Будинку футболу в наручниках, відпустили на свободу

Джерело - ТаТоТаке.