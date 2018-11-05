Українського арбітра призначили на гру Ліги Європи

Український рефері Сергій Бойко працюватиме на матчі Ліги Європи між загребським Динамо та Спартаком із Трнави.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Бойку допомагатимуть Володимир Володін і Семен Шлончак. Четвертий арбітр - Олег Плужник.
Матч між хорватським Динамо та словацьким Спартаком відбудеться 8 листопада у Загребі.
Нагадаємо, матч Шахтар - Манчестер Сіті судитиме скандальний угорський арбітр Віктор Кашшаї.
На матчі між Динамо та Ренном у Києві працюватиме шотландська бригада арбітрів.
Джерело - УЄФА.