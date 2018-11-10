Рябоконь: Наступний чемпіонат можна провести з 14 командами

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь зізнався, що він прихильник проведення чемпіонату української Прем'єр-ліги з 16 клубами, тому запропонував провести наступний сезон в перехідному форматі з 14 учасниками.

Його слова наводить Xsport.

"Я залишаюся прихильником проведення змагань з класичним форматом — два кола з 16-ма командами. Відповідно, два колективи вибувають і два підвищуються в класі. Цю систему потрібно узаконити на довгі роки. В цьому і буде сила стабільності. Але щоб не було штучних заходів, а все за спортивним принципом, то наступний чемпіонат можна провести з 14 командами. Водночас зараз одна команда еліти покине дивізіон, а три — поповнять. За рік зробити таку ж схему в сезоні 2020/2021 Прем'єр-ліга повернеться до звичайного формату", — заявив Рябоконь.