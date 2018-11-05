Стала відомою позиція Динамо щодо розширення УПЛ

Динамо відреагувало на ідею розширити склад Прем'єр-ліги.

Заступник гендиректора Динамо Сергій Мохник в ефірі програми Профутбол розповів.

"Металіст 1925 має 45-тисячний стадіон, Дніпро-1 має стадіон європейського стандарту, Волинь має гарний стадіон і своїх уболівальників, Оболонь-Бровар має стадіон, яким не можуть похизуватися навіть деякі команди з УПЛ. Динамо за те, щоб наступного сезону в УПЛ було 16 команд. Якщо ми гратимемося в якісь ігри і залишимо 12 команд, то я хочу сказати, що це буде злочин перед українським футболом", — сказав Мохник.